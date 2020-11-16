شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية الأمريكى والفرنسى يبحثان المصالحة السياسية في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان، خلال اجتماع فى العاصمة الفرنسية باريس، أهمية عملية المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، إن وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسى شددا على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا في إطار عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، كما أنهما ناقشا الأمن في منطقة الساحل ووحدة الناتو ومواجهة الصين .

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث في باريس تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.