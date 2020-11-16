شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى حصيلة يومية منذ فبراير ..الجزائر تسجل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر،اليوم،الاثنين، تسجيل 910 حالات إصابة جديدة بفيروس الكورونا و14 حالة وفاة في يوم واحد، فى أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 68 ألفا و589 حالة إصابة، و2168 حالة وفاة.

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وأضاف فورار، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 45 ألفا و88 حالة، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 50 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، لمدة 15 يوما.