شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة نسائية ضد مسؤول اللجنة الأمنية فى حزب الله المتهم بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، انطلاع تظاهرة نسائية ضد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله المتهم بالفساد.

وفى وقت سابق، نددت جماعة حزب الله اللبنانية بالعقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على جبران باسيل، رئيس أكبر كتلة سياسية مسيحية فى البلاد وصهر الرئيس ميشال عون، ووصفت العقوبات بأنها محاولة من واشنطن لإخضاع "فريق سياسى لبنانى كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على باسيل، زعيم التيار الوطنى الحر، بسبب اتهامات بالفساد والارتباط بجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.