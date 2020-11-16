شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان مشاكل الحدود وحرية تنقل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، السودانى، حسين عبدالباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء السودانة، عن نائب رئيس جمهورية جنوب السودان في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول مشاكل الحدود وحرية التنقل للمواطنين بين البلدين ، لافتاَ إلى أن حرية التنقل بين مواطني البلدين يجب أن لا تكون مقيدة ،وأضاف أن اللقاء تطرق إلى المشروعات الخدمية كمشروع السكة الحديد والطرق المعبدة وتقنين التجارة بين البلدين وفتح المسارات

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وأشار حسين عبد الباقي إلى المشاكل المتعلقة بالجنوبيين الذين لم ينتقلوا بعد إلى وطنهم بجانب مشاكل الطلاب خاصة طلاب الطب الذين واجهوا مشكلات عدم إتاحة الفرصة لهم للإمتياز والعمل في الحقل الطبي بالسودان.

وأوضح نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، أنهم بصدد تنظيم زيارات لمجلس الوزراء وابتعاث عدد من الخبراء بغرض التدريب وتبادل الخبرات.

وأعلن حسين عبدالباقي، عن انعقاد مؤتمر الحدود مطلع العام المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان ،مبيناَ أن شعبي البلدين يجب أن يعملا معا لدفع وتطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون.