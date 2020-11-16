شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى ليبيا تؤكد رفضها التدخل الأجنبى بالأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة الأمريكية في ليبيا: نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي في تونس، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا: نؤكد مجددا على سيادة ليبيا ونرفض التدخل الأجنبى. وأوضحت السفارة الأمريكية: نقف مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة التي تجتمع فى حوارسلمى. Advertisements وتسببت أطماع تيار الإسلام السياسى، فى إفشال ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس على مدار أسبوع كامل، ولم يتمكن المشاركين من حسم أيا من الملفات بسبب المال السياسى الفاسد الذى رصدته الجماعة لاقتناص المناسب التنفيذية الجديدة في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية فى ليبيا تؤكد رفضها التدخل الأجنبى بالأراضى الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.