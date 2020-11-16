شكرا لقرائتكم خبر عن صحة تونس تؤكد فاعلية إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا والوفيات من 50 : 60 يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نصاف بن علية، المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية ، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لمجابهة الفيروس مكنت من التخفيض فى مستوى الانتشار السريع للمرض.

وأضافت بن علية، خلال جلسة عقدتها لجنة التونسيين بالخارج، بمجلس نواب الشعب، اليوم، الاثنين؛ للاستماع إلى أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة كورونا - "أن الإجراءات التي شملت إقرار حظر التجوال ومنع التجمعات، والحد من ساعات العمل مكن من تقليص سرعة انتشار الفيروس"، معربة عن أملها في أن يؤدي تمديد تطبيقها إلى استقرار وتيرة الإصابات المسجلة ثم كسر النسق التصاعدي كليًا.

وأوضحت أن تونس تسجل يوميًا ما بين 50 و60 حالة وفاة، مشيرة إلى أن تونس مثلها كسائر بلدان العالم تشهد موجة ثانية هي الأقوى لذا أقرت فرض إجراءات مشددة لتطبيق البروتوكولات الوقائية ضد كورونا.

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وفي سياق متصل، أكدت نصاف بن علية - في ردها على سؤال حول كيفية التعامل مع رحلات المهاجرين غير الشرعيين من التونسيين الذين يقع ترحيلهم دوريًا من إيطاليا ، أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي الذي يقر إجراءات وقائية ضد انتقال الفيروس.

وشددت على وجوب أن يخضع المهاجرون لدى عودتهم مباشرة لتونس، إلى تطبيق الحجر الصحي في ظل عدم اطلاع الفرق الطبية التونسية على ظروف إيوائهم بالخارج قبيل فترة ترحليهم.