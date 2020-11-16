شكرا لقرائتكم خبر عن الجواب الكافي لمن يشكك في صحيح البخاري لـ«ابن باز» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، رد فيه على تشكيك وإساءة البعض لصحيح الإمام البخاري.
وأكد الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه ليس في الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة.
وقال الشيخ ابن باز كل ما في الصحيحين من أحاديث صحيحة وتلقتها الأمة بالقبول وبينوا أن ما فيهما صحيح مُسلم ومقبول، وقد يُسمى بعضه حسنا لكن في الجملة صحيح.
وتابع الشيخ العلامة ابن باز أن الأحاديث في الصحيحين صحيحة ومقبولة ومتلقاة بقواعد أهل العلم.
الجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، أكد أن الطعن في صحيح البخاري ليس لذات البخاري، وإنما المقصود به الطعن في السنة ولذلك يعمد من يقوم بذلك على أصح كتاب ويطعن فيه لأن ما دونه أسهل .
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