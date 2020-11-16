منظمة الصحة العالمية ترحب بنتائج لقاحات كورونا وتؤكد على عدم التراخي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب مدير منظمة الصحة العالمية اليوم "الاثنين" بالأنباء المشجعة على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء "كوفيد-19، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي".



وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار".

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