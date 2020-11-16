تعليمات من الرئيس الروسي بإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية، اليوم الإثنين: "قبول مقترح حكومة روسيا الاتحادية حول توقيع اتفاقية مع جمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان".

وأشارت الوثيقة إلى توجيه وزارة الدفاع الروسية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية.

يشار إلى أنه في عام 2017، صرح عمر البشير، الذي كان رئيسا للسودان في ذلك الوقت، لوكالة "سبوتنيك" أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان. بعد ذلك أوضح السفير الروسي في الخرطوم أن الطرفين يناقشان فتح مركز لوجستي وليس قاعدة عسكرية كاملة.

وبحسب مسودة الاتفاقية، لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد الروس في النقطة البحرية 300 شخص، وكذلك لن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في وقت واحد.