وبحث آل نهيان والوزيرة الفرنسية خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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