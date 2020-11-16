شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط اليمنى: على المجتمع الدولى تحمل مسؤوليته إزاء خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التخطيط اليمنى الدكتور نجيب العوج، إن على المجتمع الدولى تحمل مسؤوليته، إزاء خزان صافر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثيين، بقصف لطيران التحالف العربي في اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية على مواقع الحوثيين في صعدة شمال اليمن.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، استهدف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، تجمعات الحوثيين خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، لافتا إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية.
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