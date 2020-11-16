شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: نعمل على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب لقناة سكاي نيوز عربية، إن توحيد حرس المنشآت النفطية بدأ تنفيذه على الأرض بموجب الاتفاقيات بين الأطراف الليبية. وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: "نعمل على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية في ليبيا".

وفى وقت سابق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك اجتماعا فى مجلس الأمن حول ليبيا بعد 3 أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: "أنا واثقة من أن هناك حركة واضحة للتغيير فى ليبيا لا يمكن وقفها".