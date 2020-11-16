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العراق والكويت يبحثان الإعداد للجنة العراقية الكويتية المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، الإعداد للجنة العراقية الكويتية المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - العلاقات العراقية الكويتية، وسبل تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد الأعرجي أن العراق لا يمكن أن يتخلى عن محيطه العربي، وأن العلاقات العراقية الكويتية علاقات أخوية وتاريخية، وأن جميع الخلافات تُحل بالحوار والتواصل الأخوي البناء.

ومن جهته، أكد السفير الكويتي أن اللقاء جاء للتنسيق مع بغداد بشأن الإعداد للجنة العراقية الكويتية المشتركة في ظل انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن العلاقات مع العراق علاقات تاريخية مهمة، ويجب تطويرها إلى ما هو أبعد.

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