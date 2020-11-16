شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنقذ 24 شخصًا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قوات خفر السواحل أنقذت، اليوم، الاثنين، 24 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب تعطل محركه في عرض البحر، وذلك شمال شرقي (ولاية صفاقس). Advertisements وأفادت وزارة الدفاع التونسية - في بيان - بأنه من بين المهاجرين سبع نساء، تتراوح أعمارهم بين 14 و36 سنة، مضيفة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أقروا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس ليلة أمس، بنية اجتياز الحدود البحرية والهجرة إلى أوروبا. وأضاف البيان أنه تم التوجه بهولاء المهاجرين إلى ميناء ولاية صفاقس، وتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تنقذ 24 شخصًا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.