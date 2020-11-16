شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الإماراتي يمدد حزمة تحفيز لتسريع التعافي من تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الاثنين إنه مدد إلى يونيو حزيران 2021 فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة تحفيز اقتصادي لدعم الاقتصاد وعملاء البنوك من الشركات والأفراد لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وأطلق المصرف في مارس إجراءات تتعلق بالتمويل والسيولة بقيمة 70 مليار دولار في إطار "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" بهدف تقديم تحفيز اقتصادي أثناء أزمة فيروس كورونا.

وقال المصرف إنه سيمدد الآن لستة أشهر، اعتبارا من يناير كانون الثاني، فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية والبالغة قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) بهدف تسهيل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية.