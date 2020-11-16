الجمارك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك «الجمارك السعودية» عن «25» وظائف «تقنية وإدارية» لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع الخبرة، بالمسميات والتخصصات التالية:
– مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية
– مشرف أول أنظمة الحوسبة الافتراضية – البنية التحتية
– مشرف أمن معلومات – البنية التحتية
– مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية
– مساعد مستشار
– مراقب / أول – المراقبة المركزية
– محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية
– مأمور عهدة – إدارة المستودعات
– كبير أخصائيي خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
– كبير أخصائيي إدارة الوصول – البنية التحتية
– كبير أخصائيي إدارة الهوية – البنية التحتية
– كبير أخصائيي أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– رئيس قسم علاقات التقنية
– رئيس قسم تسليم المنتجات الرقمية
– رئيس قسم تحليل الحلول الرقمية
– رئيس قسم أول حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– رئيس قسم أول الشبكات – البنية التحتية
– رئيس قسم أول الاتصالات – البنية التحتية
– رئيس قسم أول إدارة خصوصية وحماية البيانات – البنية التحتية
– رئيس قسم أول إدارة الهوية – البنية التحتية
– رئيس قسم إدارة أداء التقنية
– أمين سر
– أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– أخصائي أول تخطيط تقني
التخصصات المطلوبة:
«علوم حاسب، هندسة الحاسب، أمن المعلومات، الأمن السيبراني، نظم معلومات الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، القانون، الإدارة العامة، هندسة الشبكات، هندسة الاتصالات».
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– وأن يكون حاصلًا على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب متطلبات كل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية «مستوى متوسط فأعلى».
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://jobs.customs.gov.sa/careersection/sc_external_cs_ar/joblist.ftl?lang=en ويستمر حتى إشغال الوظائف.
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