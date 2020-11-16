الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن وظائف شاغرة للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف، ” مفتش السلامة الأرضية “، حيث أشترطت بكالوريوس هندسة صناعبة أو علوم طيران أو إدارة طيران، لا يشترط وجود خبرة سابقة.

كما تضمنت وظيفة ” مفتش صلاحية طيران” ، حيث أشترطت أيضًا، رخصة صيانة طائرات، لا يشترط وجود خبرة سابقة، بالإضافة إلى وظيفة ” مفتش عمليات الطيران” برخصة طيران بعدد ساعات لا يقل عن 2000 ساعة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

للتقديم من هنـــــــــــــــــا.