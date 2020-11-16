شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني تحدد آلية الاختبارات النهائية للكليات والمعاهد للفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن آلية الاختبارات النهائية للكليات والمعاهد للفصل الأول الحالي. Advertisements وأوضحت المؤسسةآلية الاختبارات النهائية للفصل الأول 1442هـ على النحو التالي:

• المقررات العملية : حضوري. • المقررات النظرية : تخصصية أو عامة “عن بعد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التدريب التقني تحدد آلية الاختبارات النهائية للكليات والمعاهد للفصل الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.