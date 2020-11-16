شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تطرح منافسة «رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلجنة تأهيل المتنافسين عن طرح منافسة ” رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها” ، تهدف إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية مُحدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار. ودعت اللجنة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية، ورفع مستنداتهم إلى لجنة التأهيل مشتملة على خبراتهم والكوادر الفنية والإمكانيات المتاحة لديهم، عبر البريد الالكتروني [email protected] حتى تتمكن أمانة العاصمة المقدسة من تأهيل المقاولين حسب الإجراءات المتبعة، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تطرح منافسة «رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.