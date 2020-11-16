روسيا تحول حلبة تزلج إلى مستشفى لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا اليوم الاثنين عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 22778 إصابة وقررت سلطات العاصمة موسكو تحويل حلبة تزلج على الجليد إلى مستشفى مؤقت لمواجهة الزيادة في أعداد مرضى كوفيد-19.



وبدأت روسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 145 مليون نسمة، في فتح مستشفيات مؤقتة وتخصيص مستشفيات في العاصمة والمدن الأخرى لعلاج مرضى الجائحة لتخفيف العبء عن منظومتها الطبية.

وفي موسكو، تشتهر حلبة قصر الجليد في كريلاتسكو باستضافة مسابقات التزلج السريع الدولية لكنها الآن تقف على خط المواجهة مع الجائحة بعد تحويلها لمستشفى مؤقت لمرضى كوفيد-19. وفتح المستشفى أبوابه الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن موارد العاصمة أفضل من المناطق الأخرى، فإن سلطات موسكو ترزح تحت ضغوط شديدة. وسجلت المدينة 6360 إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين.

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ووضع في الحلبة، التي يمتد مضمار التزلج السريع فيها لمسافة 400 متر، أكثر من 1300 سرير مجهز بإسطوانات الأكسجين ويعمل بها أكثر من مئة طبيب وممرض.

وقال كبير الأطباء أندريه شكودا لرويترز واضعا كمامة على وجهه "تصميمها فقط هو ما يجعلها مختلفة عن أي مستشفى عادي". ويعالج هذا المستشفى في الوقت الحالي نحو 600 مريض ويدخله ويخرج منه ما يتراوح بين 60 و80 مريضا يوميا.

وعلى الرغم من القفزة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة، رفضت السلطات الروسية فرض قيود العزل العام في مختلف أنحاء البلاد على غرار ما فعلت في وقت سابق من العام الجاري مشددة عوضا عن ذلك على أهمية النظافة والتباعد الاجتماعي وفرض إجراءات محددة في مناطق معينة.

وفي سيبيريا، أغلقت السلطات في منطقة بورياتيا المتاخمة لمنغوليا اليوم المطاعم والمراكز التجارية والحانات والأماكن العامة لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس. والمنطقة التي سجلت 372 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هي أول منطقة روسية تفرض إجراءات قاسية للتصدي للموجة الثانية من الجائحة.

وروسيا التي سجلت مليونا و948603 حالات إصابة منذ بدء الجائحة هي خامس أكبر دولة في تسجيل الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

وسجلت روسيا 303 وفيات بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33489 حالة.