دعوة من الملك سلمان للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، فقد دعا الملك سلمان إلى إقامة صلاح الاستستقاء في جميع أنحاء المملكة، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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وتشهد السعودية حاليا أمطار ورعد في مناطق متفرقة من المملكة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية حددت الخميس الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 7 مناطق داخل المملكة ستشهد أمطارا رعدية في ذلك اليوم.
وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، "الخميس"، الذي نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المملكة.
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