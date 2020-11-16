إسرائيل تعلن تسليم مواطن لبناني حاول عبور الحدود

وأشار أدرعي إلى أن "عملية تسليم ونقل المشتبه به إلى لبنان تمت بواسطة قوات اليونيفيل عبر معبر رأس الناقورة".

وقال أدرعي "الحديث عن مواطن لبناني شيعي من بلدة الخيام، عبر الحدود تجاه الأراضي الإسرائيلية، يوم السبت، فقرر جيش الدفاع إعادته إلى لبنان بعد التحقيق معه".

وختم أدرعي بالقول "لا يهمنا انتماءه المذهبي أو الفئوي أو الترويج لسبب محاولة دخول الدولة إذا كان ذلك يتعلق بضيق الحال أو الوضع العام".