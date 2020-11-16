وأشار أدرعي إلى أن "عملية تسليم ونقل المشتبه به إلى لبنان تمت بواسطة قوات اليونيفيل عبر معبر رأس الناقورة".
وقال أدرعي "الحديث عن مواطن لبناني شيعي من بلدة الخيام، عبر الحدود تجاه الأراضي الإسرائيلية، يوم السبت، فقرر جيش الدفاع إعادته إلى لبنان بعد التحقيق معه".
وختم أدرعي بالقول "لا يهمنا انتماءه المذهبي أو الفئوي أو الترويج لسبب محاولة دخول الدولة إذا كان ذلك يتعلق بضيق الحال أو الوضع العام".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعلن تسليم مواطن لبناني حاول عبور الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.