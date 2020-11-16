شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإماراتية: التعليم تلغي امتحانات الفصل لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية اليوم، أنه لم يخصص لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. ويقتصر تقييمهم على ما نفذوه وحققوه من نتائج وتقويمات وأعمال ومهام تصب جميعاً في التقويم التكويني المدرسي وفقا لخبر مقتضب نشره موقع البيان الاماراتى.

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