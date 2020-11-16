شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يوجه بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية "لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي، أن "الكاظمي وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".
وأضافت، أن "رئيس الحكومة أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي".
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