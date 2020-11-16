اخبار الخليج

الإيسيسكو تعلن تأييدها الخطوات المغربية في منطقة الكركرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تعلن تأييدها الخطوات المغربية في منطقة الكركرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أنه من منطلق مسؤوليتها الحضارية، المتصلة بمؤازرة التوجهات الضامنة لانسياب التواصل الحضري المدني، فإنها تعبر عن تفهمها واعتدادها بالخطوات المتخذة من قبل سلطات المملكة المغربية في هذا الصدد.

 

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أنه بعد متابعتها تطورات الوضع في منطقة الحدود المغربية الموريتانية، فإنها تأمل أن تمضي التوجهات الكفيلة باستقرار الأوضاع ونجاح سياسات البناء والتعمير، وتيسير سبل التواصل الإنساني في هذه المنطقة، لتغدو أنموذجا بين النماذج المتميزة في الوصل بين وحدات العالم الإسلامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإيسيسكو تعلن تأييدها الخطوات المغربية في منطقة الكركرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا