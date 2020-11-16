شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تعلن تأييدها الخطوات المغربية في منطقة الكركرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أنه من منطلق مسؤوليتها الحضارية، المتصلة بمؤازرة التوجهات الضامنة لانسياب التواصل الحضري المدني، فإنها تعبر عن تفهمها واعتدادها بالخطوات المتخذة من قبل سلطات المملكة المغربية في هذا الصدد.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أنه بعد متابعتها تطورات الوضع في منطقة الحدود المغربية الموريتانية، فإنها تأمل أن تمضي التوجهات الكفيلة باستقرار الأوضاع ونجاح سياسات البناء والتعمير، وتيسير سبل التواصل الإنساني في هذه المنطقة، لتغدو أنموذجا بين النماذج المتميزة في الوصل بين وحدات العالم الإسلامي.
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