الهجرة العراقية تعلن إغلاق 15 مخيما للنازحين فى عدد من المحافظات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنه تم غلق 15 مخيماً للنازحين فى محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوي وكربلاء المقدسة وكركوك ،عقب تمكن الوزارة من تلبية رغبة غالبية النازحين فى تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وقالت وزيرة الهجرة إيفان جابرو- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين، إنه "بعد إجراء استبيان موسع في مخيمات النزوح في عدة محافظات من بينها محافظات إقليم كردستان، بهدف معرفة رغبة النازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية أو البقاء في المخيمات، توصلت فرق الوزارة وكوادرها إلى أن تطلعات الأسر النازحة تنحصر في تحقيق حلمهم بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها ".



وأضافت أن الوزارة استجابت لمناشدات النازحين خلال الشهور الماضية وباشرت بعملية إعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع التركيز على متابعة ومراقبة المراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في إعادة تأهيل مناطقهم ".

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وأضافت جابرو أن" المنظمات الدولية والمحلية كان لها دور كبير ومهم في تشجيع عودة النازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخبرات للوزارة من خلال الاجتماعات الدورية التي تضمنت حلقات نقاشية ساهمت في إنضاج برامج الوزارة فيما يخص برنامج العودة " ، داعية المنظمات إلى " تسخير جهودها خلال الفترة المقبلة لملف العودة والمساهمة في إعادة استقرار المناطق المحررة " ، موضحة " أن المرحلة القادمة لغلق ما تبقى من المخيمات يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بعد أن تم إعداد خطة وطنية لإنهاء ملف النزوح بالتعاون مع وزارة التخطيط".