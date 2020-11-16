شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبى تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 600 حالة للشفاء، فضلا عن تسجيل 8 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية. وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفعت إلى 74 ألفا و324 حالة، وتعافى 44 ألفا و733 مصابا، في حين توفي 1025 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.