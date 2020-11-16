تاج الفقهاء وسيد الحفاظ

إنه امير أهل الحديث الإمام ( محمد بن إسماعيل البخاري ٢٥٦/١٩٤هـ) رحمه الله .أقر له من عاصره من العلماء بالإمامة في علوم الحديث . كان الناس يستقبلونه على مسيرة ثلاثة ايام واذا دخل مدينة فرغت مجالس العلماء من الطلبة وهذا ما اشعل الغيرة في نفوس اقرانه ومعاصريه ومنهم احد العلماء وله قصةً معروفة فطعن في شخص الإمام ولم يجرؤ على الطعن في كتابه لأنه لو فعل لعَلِم الناس ضحالة علمه . من يطعن في صحيح البخاري يكفي الناس مشقة الرد عليه ، فقد قام بتعرية نفسه واظهار تفاهته لهم مهما كان الدافع وراء ذلك ، ولايظن انه شق السماء او توصل إلى إكتشاف علمي أذهل الناس . ولكن لابأس من الرد عليه للإيضاح لقد إستند على شبهات تم الرد عليها وايضاحها على مر العصور حيث لم يمضِ قرن الا وقال به من هم على شاكلته بالطعن واختفى ذكرهم وبقى صحيح البخاري . يقول الجرجاني رحمه الله :

صحيح البخاري لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب هو الفرق بين الهدى والعمى هو السد بين الفتى والعطب .

أمضى الإمام رحمه الله ستة عشر عاماً في جمع وتصنيف الأحاديث النبوية الشريفة ابتدأها في المسجد الحرام وقال (صنفت كتابي هذا في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته) .

وقام رحمه الله بجمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الأسانيد التي جُمع فيها القران الكريم ولايمكن ان يخطئ لانه لم يقم بتأليف مادة علميه ، بل أنه جمع ماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار في شؤون العقيدة والشريعة معاً. ونقله عنه صحابته الكرام وتابعيهم ، فللإمام الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في جمع وحفظ وتصنيف سنة المصطفى صلوات ربي عليه ، كما أن لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الفضل في جمع القرآن الكريم .

الإعلامي والكاتب/ سلطان بن عماش

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