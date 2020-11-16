شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: حالة مطرية على عدة مناطق بالمملكة بدءاً من الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المختص في الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن الحالة المطرية الوسمية القادمة مبشرة، مشيرًا إلى أنها ستبدأ من يوم الجمعة المقبل.
وقال الزعاق، عبر حسابه على تويتر، إن التوقعات المبدئية مازالت ثابتة وجميلة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة، والتي ستبدأ أماراتها من يوم الجمعة تقريبًا.
وأضاف الزعاق، أنها ستؤثر على رقعة واسعة من المملكة، تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية.
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