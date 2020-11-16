لقاح «موديرنا» الخاص بكورونا فعال بنسبة 94,5%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين، أن لقاحها الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فعال بنسبة 94,5%.



وكان الشركة الأمريكية قد نشرت في أكتوبر الماضي البروتوكول الكامل لتجاربها السريرية في المرحلة الثالثة على اللقاح في الولايات المتحدة، رداً على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.

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وتعاقدت الشركة مع 25296 مشاركاً في التجارب السريرية من أصل 30 ألفاً تحتاجهم بينهم 28% ينتمون إلى أقليات.

وتلقى 10025 مشاركاً جرعة ثانية أعطيت لهم بعد 28 يوماً على الجرعة الأولى.

وفصل بروتوكول تجربة المرحلة الثالثة، مسار التجربة والقواعد المتبعة في توزيع المشاركين على مجموعات مختلفة بحسب معايير معينة، وخصوصاً شروط إطلاع لجنة خبراء مستقلة على البيانات وإمكانية وقف التجربة إذا كانت خطرة أو مواصلتها.