العراق... الكاظمي يأمر بإغلاق المعابر غير الرسمية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لهيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي شارك في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
© Sputnik . Iraqi Joint Operations Command
وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في يوليو/تموز الماضي، بأن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خوّل القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي".
وكان المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، قد أعلن في مايو/أيار الماضي إعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق بعد إغلاقهما لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
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