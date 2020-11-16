العراق... الكاظمي يأمر بإغلاق المعابر غير الرسمية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لهيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي شارك في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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وأكد الوائلي أن الكاظمي أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية، مؤكدا موافقته بتعزيز الموارد البشرية للهيأة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على إلزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في يوليو/تموز الماضي، بأن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خوّل القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي".

وكان المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، قد أعلن في مايو/أيار الماضي إعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق بعد إغلاقهما لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.