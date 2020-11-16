وزير الداخلية التونسي يكشف عن تفكيك 33 خلية إرهابية في 2020

جاء ذلك خلال جلسة استماع للوزير في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي حول تفشي الجريمة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.

وقال شرف الدين إنه خلال 2020 تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية والقيام بـ 48 عملية استباقية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية.

© AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD

وأضاف أنه تم الكشف عن "مخابر" لصنع المتفجرات، بالإضافة إلى القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال.

وأوضح الوزير أن الحل الأمني لا يمكن أن يكون الحل الأسلم والأوحد للحد من الجريمة.

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وشدد على ضرورة توفر كل الجهود من المجتمع والأسرة التربوية الناشئة وصولا إلى السلطات التشريعية والقضائية كافة.

والشهر الماضي، أعلنت الداخلية التونسية عن إحباط عملية إرهابية نوعية من قبل عنصرين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية جندوبة (شمال غرب)، وفي مدينة قبلي (جنوب).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عنصر أمن وإصابة زميل له، بعد تعرضهما لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في ولاية سوسة شرقي البلاد.

وشهدت تونس في مارس/آذار 2016، أكثر الهجمات الإرهابية عنفا، في هجوم شنه عناصر من "داعش" على ثكنة عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 55 إرهابيا و12 من القوات الأمنية و7 مدنيين.