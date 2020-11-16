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جدة - في 5 خطوات.. أسهل طريقة لحساب المعاش التقاعدي هنا: متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ، خطوات حساب المعاش التقاعدي بشكل ذاتي وفوري ، وذلك عن طريق (حاسبة المعاش التقاعدي ) الإلكترونية. ونشرت المؤسسة انفوجرافيك على حسابها بتويتر قالت فيه أنه يتم حساب المعاش التقاعدي من خلال الخطوات التالية: – الدخول لموقع المؤسسةهنا. – الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية . – اختيار حاسبة المعاش التقاعدي . – تعبئة البيانات المطلوبة . – الضغط على زر “عرض قيمة المعاش .

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