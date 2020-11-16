شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إلغاء موعد مسبق لفحص «كورونا» عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف تطبيق توكلنا ، عن طريقة إلغاء موعد فحص فيروس كورونا ، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سلفًا .
وأوضح التطبيق ، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” ، أن من لديه موعد مسبق لفحص كورونا يمكن إلغاؤه قبل الموعد بست ساعات من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على صفحة الخدمات .
– اختيار فحص كورونا .
– ثم اختيار من قائمة الأسماء التي تتضمن التابعين والمكفولين .
– اختيار استعراض الموعد المحجوز .
– اختيار إلغاء الموعد ثم تأكيد الإلغاء .
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