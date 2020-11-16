شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إلغاء موعد مسبق لفحص «كورونا» عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف تطبيق توكلنا ، عن طريقة إلغاء موعد فحص فيروس كورونا ، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سلفًا .

وأوضح التطبيق ، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” ، أن من لديه موعد مسبق لفحص كورونا يمكن إلغاؤه قبل الموعد بست ساعات من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على صفحة الخدمات .

– اختيار فحص كورونا .

– ثم اختيار من قائمة الأسماء التي تتضمن التابعين والمكفولين .

– اختيار استعراض الموعد المحجوز .

– اختيار إلغاء الموعد ثم تأكيد الإلغاء .