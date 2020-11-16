شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: نهدف لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يخدم احتياج المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن تشكيل لجنة وزارية لتطوير قطاع الكهرباء. وأكد وزير الطاقة أن الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وقال في تصريحات له اليوم الاثنين إن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية وسنوضح اليوم تفاصيل ضمهما. وأضاف أن وزارة الطاقة تهدف لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يخدم احتياج المستهلك ، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء، لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.

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