وقالت الوزارة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" إن تلك السيارات تحتوي عيوب قاتلة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مادية وربما خسائر في الأرواح.
وأشارت "التجارة" السعودية إلى أنها قررت استدعاء 3331 مركبة من طراز "ميتسوبيشي باجيرو" الشهيرة.
وقالت إن السيارات المستدعاة جميعها من طرازات 2017 – 2018.
وأوضحت التجارة السعودية أن العيب يعود إلى خلل في ذراع التحكم الأمامي السلفي الأيسر.
وقلت إن هذا الخلل يؤدي إلى كسر الذراع، ما يزيد من مخاطر واحتمالية وقوع حوادث سير قد تكون قاتلة أثناء قيادة السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عيوب قاتلة فيها... التجارة السعودية تتخذ إجراء بشأن آلاف السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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