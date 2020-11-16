ماذا قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في اليوم العالمي للتسامح

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يبقى ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم". وتابع: "وفي اليوم العالمي للتسامح، نؤكد مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء". ويحتفل العالم باليوم العالمي للتسامح، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني من كل سنة، من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي، ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، فهو يوم لاحترام ثقافات ومعتقدات وتقاليد الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.

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