وبحسب "أخباراليوم" المصرية، فقد أكد حسني أن صلاح حاليا في الجونة وسيجري مسحة كورونا يوم الخميس المقبل، قائلا: "أتوقع أن تكون نتيجتها سلبية لأنه حتى الآن لم تظهر على اللاعب أي أعراض".
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وشدد حسني على أنهم سمحوا لـ"محمد صلاح" بالسفر إلى الجونة بشرط "الوقوف للراحة في الطريق كل 70 دقيقة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أن كل ذلك تم، ووصل اللاعب إلى الجونة، وهو الآن ملتزم بالبروتوكول الطبي.
وأكد المسئول الحكومي أن "نادي ليفربول الإنجليزي يتواصل معنا للاطمئنان على صلاح، والجهاز الطبي في النادي الإنجليزي وافق على سفر اللاعب إلى الجونة"، مشيرا إلى أن صلاح بإمكانه السفر في حالة سلبية المسحة التي ستجرى يوم الخميس المقبل، لكن الأفضل الانتظار وإجراء مسحة إضافية للتأكد من سلامته بشكل كامل.
وقال إن الإصابة تم اكتشافها نتيجة المسحة التي أجريت بشكل تلقائي قبل مباراة توغو، وأجرى تحاليل وخضع لأشعة مقطعية، مؤكدا أن صلاح كان يعاني من نقص في كرات الدم البيضاء، ونصحناه بالراحة التامة والعزل، وتنفيذ برنامج البروتوكول الطبي".
جدير بالذكر أنه وبعد الإعلان عن إصابة محمد صلاح، وطبقا للمسحات التي أجريت للاعبي فريق الزمالك المصري، بهدف الكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، فقد كشفت عن إصابة الظهير الأيمن للفريق، حازم إمام، بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن اللاعب يخضع للحجر الصحي في منزله في الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مسئول في الصحة المصرية: سمحنا لـ"صلاح" بالسفر إلى الجونة بشرط الراحة كل 70 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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