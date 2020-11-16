شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن تلقي رسائل ومكالمات تنتحل اسمها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت مؤسسة النقد العربي “ساما” المواطنبن والمقيمين من ممارسات الاحتيال المالي باسمها. وأوضحت “ساما” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه من أساليب الاحتيال هو تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم مؤسسة النقد توهم بوجود مبالغ مالية. ونصحت المؤسسة بعدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل الاحتيالية.

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