شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول «مرق اللحم» يعالج تصلب الشرايين؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة المعلومة المتداولة بشأن علاج تصلب الشرايين عن طريق تناول مرق اللحم.

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “مرق اللحم”هو خلاصة دهون اللحم (غذاء دهني دسم وثقيل) وغني بالدهون والأملاح لكنه لا يعالج تصلب شرايين بل قد يزيد تصلب الشرايين.

وتابع أن “مرق اللحم” قد يسبب رفع الكلسترول في الدم لبعض المرضى، مشيراً إلى أن تصلب الشرايين سببه الرئيس هو التدخين؛حيث تتحد جزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبة تترسب بالشرايين.