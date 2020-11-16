أول دولة عربية تقدم تعازيها بوفاة وليد المعلم

وكتبت وزارة خارجية السلطنة على تويتر اليوم الاثنين: "تعرب وزارة الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية بوفاة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".

وأشارت الوزارة إنه "كان للمعلم إسهاماته البارزة في العمل الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ونعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الوزير المعلم الذي وافته المنية فجر اليوم.

من جهته أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تعازي بلاده بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قائلا، "لقد فقدنا شريكًا موثوقًا به للغاية وصديقًا مخلصًا. أنا شخصيا كنت دائما أقدر صداقتنا حقا".

وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.

تولى منصب نائب وزير الخارجية في يناير/كانون الأول عام 2005 وفي فبراير/شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية واستمر فيه حتى وفاته اليوم.