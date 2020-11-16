شكرا لقرائتكم خبر عن “تقويم التعليم”: مؤشرات جديدة لقياس مستويات طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن عدة مؤشرات لقياس مستويات طلاب المدارس ، بهدف تجويد التعليم في نطاق كل إدارة تعليم أو مكتب تعليم .
ووفقاً لـ “المدينة” ، فإن مؤشر أداء المدارس يشمل اختبار القدرات العامة بشقيه الكمي واللفظي ، كما يشمل اختبارا تحصيليا للتخصصات العلمية في مقررات الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء ، وآخر للتخصصات النظرية في مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية .
وأوضحت الهيئة أن نسب التغطية تبدأ من 20% من مقررات الصف الأول الثانوي، و30% من مقررات الصف الثاني الثانوي، و50% من مقررات الصف الثالث الثانوي .
ويعتمد مؤشر قبول تصنيف المدارس الثانوية وفقا لأداء طلابها في اختبارات القبول الجامعي (القدرات، والتحصيلي) ، على أداء الطلبة المنتمين للمدرسة في الاختبارات ، وذلك بناءً على متوسط أداء طلاب تلك المدرسة ، كما اعتمد المؤشر على متوسط آخر ثلاث سنوات لطلابها ، واستبعدت المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب عن عشرة طلاب في أي سنة من السنوات المدرجة في التصنيف.
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