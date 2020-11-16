شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ عام 2011.. «سار» تكشف عن حجم المعادن المنقولة خلال شهر أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، المهندس خالد الحربي عن حجم المعادن التي تم نقلها خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً لـ” الاقتصادية”، أوضح ” الحربي” أن الشركة استطاعت خلال شهر (أكتوبر) الماضي نقل أكثر من مليون طن من المعادن المختلفة التي تنوعت بين الفوسفات، البوكسايت، الكبريت المصهور وحامض الفوسفوريك، بوزن إجمالي بلغ 1065062 طنا وهو الرقم الأعلى شهريا الذي تحققه «سار» منذ بدء خدماتها لنقل المعادن عام 2011″.

وأضاف” الحربي” أن الشركة استطاعت تجاوز مستهدفاتها في نقل المواد التعدينية عبر عدة وجهات، من حزم الجلاميد حتى رأس الخير، ومن البعيثة حتى ميناء رأس الخير، ومن منجم واسط إلى مشروع وعد الشمال، ومن مشروع وعد الشمال حتى ميناء رأس الخير على سواحل الخليج العربي عبر 118 رحلة قاطعة مسافة تجاوزت 280 ألف كيلو متر لنقل المعادن بين الوجهات من خلال 11 ألف عربة تم تفريغها لهذا الغرض.

وأشار المهندس الحربي، إلى أن هذا الإنجاز يأتي لطبيعة التعاون المثمر والشراكة النوعية بين شركة سار وشركة التعدين العربية السعودية «معادن» بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.