القوات العراقية تعثر على كدس للعتاد جنوب مطار تلعفر... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: " بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية جنوب مطار تلعفر ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني لواء المشك 73 الفرقة الخامسة عشرة".
وأضاف البيان "تمكن أبطال الفرقة من العثور على الكدس بعد البحث والتفتيش الدقيق، وتضبط بداخله رمانات يدوية وقنابر هاون وعبوات ناسفة، حيث تم رفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة من قبل مفرزة المعالجة في الفرقة".
تستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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