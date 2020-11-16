شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف عراقي يحذر من مقاطعة الانتخابات البرلمانية ويطلب ضمانات لنزاهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر ائتلاف النصر العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي اليوم الاثنين من مقاطعة شعبية وسياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال عدم ضمان النزاهة والعدالة والمصداقية.

وقال الائتلاف ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة عليهم مسؤولية كاملة لتوفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة والمقررة في يونيو المقبل.

وأضاف أنه في حال عدم توافر النزاهة ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته.