شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتاة فلسطينية وتغلق حاجز قلنديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة وغلقت الحاجز. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيًا على الأقدام.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتاة فلسطينية وتغلق حاجز قلنديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.