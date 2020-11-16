شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة تفاجئ مستخدمي «‌iPhone 12‌ mini» بعد يومين من إطلاقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلن عدد كبير من مستخدمي هواتف iPhone 12 mini عن وجود مشكلات في حساسية شاشة القفل منذ استلام هواتفهم.

وعبر المستخدمون عن المشكلات في المنتديات الرسمية وغير الرسمية، مشيرين إلى أن المشكلة تظهر عند التمرير لأعلى من أسفل في شاشة القفل باستخدام أصابعهم لإلغاء قفل الجهاز أو عند الضغط على أزرار المصباح أو الكاميرا في شاشة القفل ، وفقاً لموقع إرم نيوز نقلاً عن موقع ”ماك رومرز“ .

وقال المستخدمون الجدد إن الشاشة لا تتعرف دائمًا على أوامر الضغط أو التمرير سريعًا لإلغاء القفل، ورجح البعض أن نقص الاستجابة قد يكون مشكلة في التوصيل أو حلقات النظام الكهربي، نظرًا للتقارير التي تفيد بأن المشكلة تنحل من تلقاء نفسها عند توصيل الهاتف بشاحن حائط أو عند لمس الإطار دون علبة.

وبالرغم من ذلك، ليس هناك سبب واضح للمشكلة وما إذا كانت متعلقة بالجهاز نفسه أم تحديث البرامج، ولم ترد شركة ”أبل“ على المشكلة، إلا أنه يمكن للشركة أن تصدر تحديثًا لحل المشكلة قريبًا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق شركة ”أبل“ هاتف iPhone 12 mini بسعر 699 دولارًا، وهو أصغر وأخف هاتف يعمل بالجيل الخامس في سوق الهواتف الذكية.