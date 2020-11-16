شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع : هطول أمطار وتساقط البَرَد خلال الساعات القادمة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الباحث في المناخ والطقس ، عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الاثنين ، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وتوقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد ، من اليوم حتى صباح الثلاثاء على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.

كما توقع رياحاً متوسطة على أجزاء من محافظات شقراء، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، والشرقية وبين جدة ورابغ.