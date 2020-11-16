شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض المملكة لموجة ثانية من فيروس كورونا؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استبعد استشاري العناية المركزة والباطنية الدكتور صفوق العنزي، تعرض المملكةلموجة ثانية لفيروس “كورونا” المُستجد.

وأوضح “العنزي” خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في ظل الأعداد الحالية المُسجلة من الإصابات واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فإنه من المستبعد حدوث موجة ثانية.

وقال العنزي إن العالم لم يصل حتى الآن إلى لقاح نهائي ضد “كورونا”، مشيراً إلى أن الصين توسعت في عمليات التطعيم باللقاح الذي أنتجته وحقنت به 56 ألف شخص وثبت بعد ذلك نجاح التجربة وعدم وجود أضرار له.

ولفت إلى أن لقاح فايزر وصلت نتائج نجاحه إلى 90% وقد يكون أول تجربة ناجحة في مكافحة وباء “كورونا”، منوهاً بأن الشركة المنتجة له تُجهز حافظات حتى يتم توزيع وحفظ اللقاحات من الحرارة خاصةً وأنه يحتاج لحفظه تحت درجة 80 مئوية.