شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومى، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإصابات التراكمى إلى 105430 حالة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 817.
ولفتت وزارة الصحة العامة اللبنانية، إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 835، من بينها 314 في العناية المركزة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أنه تم إجراء 7788 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 857 فحصا فى المطار.
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