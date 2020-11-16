شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية في تقريرها اليومى، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإصابات التراكمى إلى 105430 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة العامة​ اللبنانية، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 817.

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ولفتت وزارة الصحة العامة​ اللبنانية، إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 835، من بينها 314 في العناية المركزة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة​ اللبنانية، أنه تم إجراء 7788 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 857 فحصا فى ​المطار​.